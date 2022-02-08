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Чемпионат Италии. Серия А

Закария рассказал, почему выбрал «Ювентус»

08 Февраля 2022 • 10:00 Комментировать

Швейцарец Денис Закария, перешедший в туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно, рассказал о других вариантах продолжения карьеры, которые ему поступали. В частности, интерес к полузащитнику проявлял «Манчестер Юнайтед».

«Юве» проявил наибольший интерес ко мне. Что касается других вариантов, то эти клубы были более сдержаны в своем желании оформить трансфер. Туринцы сразу же начали с конкретики, поэтому я выбрал их», - передает слова хавбека La Tribune de Geneve.

25-летний полузащитник был куплен «Ювентусом» у гладбахской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Стороны подписали контракт до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Денис Закария
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