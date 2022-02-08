«Милан» обозначил трансферную цель на лето

«Милан» нашел усиление в бельгийском чемпионате. В поле зрения «россонери» попал атакующий полузащитник Ноа Ланг, выступающий за «Брюгге».

Согласно сведениям Calciomercato, миланский клуб обозначил Ланга в качестве одной из трансферных целей на лето. Стороны начнут переговоры по завершении сезона-2021/2022. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Ноа составляет 25 миллионов евро.

Вингер проводит успешный сезон – в 33 поединках он отметился восемью забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Осенью прошлого года ходили слухи об интересе к Лангу со стороны лондонского «Арсенала».