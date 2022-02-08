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Чемпионат Италии. Серия А

Звезда «Ювентуса» может перейти в «Барселону»

08 Февраля 2022 • 08:46 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала, выступающий на клубном уровне за туринский «Ювентус», может переехать в испанский чемпионат.

Как стало известно журналистам Todofichajes, каталонская «Барселона» не сбавляет интерес к 28-летнему футболисту. В этом переходе лично заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Барселона» может заполучить звездного форварда бесплатно, ведь его действующий контракт со «старой синьорой» истекает грядущим летом. Туринцы предлагали Дибале новое трудовое соглашение, однако аргентинца не устроили финансовые условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Пауло Дибала
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