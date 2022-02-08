«Салернитана» установила своеобразный рекорд Серии А

«Салернитана» сыграла сегодня вечером со «Специей», матч закончился боевой ничьей, но еще до первого свистка в матче «Салернитана» уже установила своеобразный рекорд (или антирекорд - это как посмотреть) Серии А.

Дело в том, что в стартовом составе «Салернитаны» не было ни одного игрока, вышедшего на поле в предыдущем матче, который команда проиграла «Наполи» со счетом 1:4. То есть, среди одиннадцати фамилий в стартовом составе двух матчей соседних туров для «Салернитаны» не было ни одной, появлявшейся бы в обоих протоколах! Полная смена состава.

Такого в 21-м веке в Серии А еще не было, а ранее таким вещам просто не велся статистический учет.