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Чемпионат Италии. Серия А

Выяснилось настоящее прозвище Кокорина в «Фиорентине»

08 Февраля 2022 • 00:14 Комментировать
Специя
...
Фиорентина
4.10 3.65 1.88
14.02 22:45

Как оказалось, в стане «Фиорентины» у футболистов принято давать друг другу прозвища, оно есть и у Александра Кокорина, российского нападающего команды. Об этом рассказал хавбек клуба из Флоренции - Джакомо Бонавентура.

Так, к примеру, у Алексы Терзича прозвище «Балканский бразилец», у Матии Настасича красноречивое прозвище «Стена». Альфреда Дункана в команде величают «Вездесущий» (что-то вроде Фигаро). Скоростной Одриосола - «Усэйн Болт». Розати - «Решетка».

У Кокорина также достаточно красноречивое прозвище - «Бомбардировщик», сообщает La Nazione. Видимо, самолетная тема популярна во Флоренции еще с тех пор как команду тренировал «Аэроплан» - Винченцо Монтелла.

Правда, кого бомбит Кокорин, пока не совсем ясно - за год он сыграл лишь девять матчей в составе команды и не забил ни одного гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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