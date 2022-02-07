Осимхен: «Наполи» готов бороться за Скудетто»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал возвращение неаполитанской команды в гонку за чемпионство Серии А. После ряда удачных результатов подопечные Лучано Спаллетти вплотную приблизились к лидеру «Интеру», отставая всего лишь на один пункт, но имея при этом на один сыгранный матч больше.

«Мы делаем шаг за шагом. Думаю, нам удастся достичь поставленных целей на сезон. Входит ли в этот список завоевание Скудетто? Почему бы и нет? «Наполи» готов бороться, нам это под силу», - приводит слова нигерийского форварда портал BT Sport.

Примечательно, что в следующем туре внутреннего первенства состоится очная встреча между «Интером» и «Наполи».