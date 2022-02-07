Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен: «Наполи» готов бороться за Скудетто»

07 Февраля 2022 • 22:52 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
2.80 3.50 2.45
12.02 20:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал возвращение неаполитанской команды в гонку за чемпионство Серии А. После ряда удачных результатов подопечные Лучано Спаллетти вплотную приблизились к лидеру «Интеру», отставая всего лишь на один пункт, но имея при этом на один сыгранный матч больше.

«Мы делаем шаг за шагом. Думаю, нам удастся достичь поставленных целей на сезон. Входит ли в этот список завоевание Скудетто? Почему бы и нет? «Наполи» готов бороться, нам это под силу», - приводит слова нигерийского форварда портал BT Sport.

Примечательно, что в следующем туре внутреннего первенства состоится очная встреча между «Интером» и «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 43 минута Салернитана 2:2 Специя 3.10 3.45 2.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Февраля
22:52 · Италия. Серия А
Осимхен: «Наполи» готов бороться за Скудетто»
22:41 · Италия. Серия А
Пиоли изъявил желание провести в «Милане» всю карьеру
20:17 · Италия. Кубок
Индзаги заявил, что «Интер» собирается отыграться на «Роме» после поражения в дерби
19:11 · Италия. Серия А
​Ибрагимович показал, как выполняет сложное упражнение на пресс 1 видео
18:36 · Италия. Серия А
​Ибрагимович не сыграет за «Милан» на этой неделе
15:52 · Италия. Серия А
​Пиоли включил «Ювентус» в число претендентов на Скудетто
13:10 · Италия. Серия А
Кокорин никому не нужен: «Фиорентина» не получала предложений по россиянину 1
13:02 · Италия. Серия А
Стало известно, кто сорвал переход де Лихта в «Барселону» 3
11:15 · Италия. Серия А
Калинич стал игроком «Хайдука» официально
11:09 · Италия. Серия А
Ханданович близок к новому контракту с «Интером»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Госенс - о предложении «Ньюкасла»: «Я мог бы обеспечить несколько поколений семьи на эти деньги»
10:32 · Италия. Серия А
Мората высказался о своём будущем после трансфера Влаховича
09:21 · Италия. Серия А
Джовинко возвращается в Серию А 1
09:09 · Италия. Серия А
«Интер» приготовил новый контракт для Перишича
09:03 · Италия. Серия А
«Рома» предложит Дзаньоло новый контракт
Все новости
Рекомендуем