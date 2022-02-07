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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович показал, как выполняет сложное упражнение на пресс видео

07 Февраля 2022 • 19:11 Комментировать (1)

Златан Ибрагимович в настоящий момент числится в лазарете «Милана» и, судя по всему, пропустит ближайшие матчи. Между тем, шведский нападающий опубликовал на своей страничке видео, на котором он выполняет сложное упражнение на пресс.

 

В чемпионате Италии сезона 2021/2022 Златан Ибрагимович провёл 15 матчей. В них 40-летний шведский футболист записал на свой счёт восемь голов и два голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли на один балл отстаёт от лидирующего «Интера», проведя при этом на одну игру больше.

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Милан Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
07 Февраля 2022 в 19:18
хе хе , нормально так)) неожиданное упражнение - ни разу такого не видел)))))
КриРо кстати теперь позавидует, м ? ))))
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