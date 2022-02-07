Златан Ибрагимович в настоящий момент числится в лазарете «Милана» и, судя по всему, пропустит ближайшие матчи. Между тем, шведский нападающий опубликовал на своей страничке видео, на котором он выполняет сложное упражнение на пресс.

В чемпионате Италии сезона 2021/2022 Златан Ибрагимович провёл 15 матчей. В них 40-летний шведский футболист записал на свой счёт восемь голов и два голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли на один балл отстаёт от лидирующего «Интера», проведя при этом на одну игру больше.