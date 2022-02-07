​Пиоли включил «Ювентус» в число претендентов на Скудетто

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Интером» в дерби дал комментарий по поводу чемпионской гонки в Серии А.

«Все команды, занимающие места с первого по пятое, борются за всё: за Скудетто и места в Лиге чемпионов. Сейчас «Милан» должен доказать, что мы – зрелая команда. Победа в дерби должна придать нам энтузиазма», - высказался Пиоли в интервью для RAI Radio Uno .

На текущий момент положение команд в верхней части таблицы Серии А следующее: 1. «Интер» (23 игры- 53 очка); 2. «Наполи» (24 – 52); 3. «Милан» (24 – 52); 4. «Ювентус» (24- 45); 5. Аталанта (23 – 43).

Действующим чемпионом Италии является «Интер».