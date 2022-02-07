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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин никому не нужен: «Фиорентина» не получала предложений по россиянину

07 Февраля 2022 • 13:10 Комментировать

В «Фиорентине» окончательно разочаровали в российском нападающем Александре Кокорине и хотят как можно скорее избавиться от футболиста.

Как информирует Fiorentinanews, флорентийцы активно занимаются поиском нового клуба для 30-летнего форварда. Несмотря на готовность «фиалок» продать Кокорина по сниженной цене, по нему пока не поступало предложений. Если «Фиорентина» так и не сможет продать россиянина, то разорвет с ним контракт. Договор нападающего рассчитан еще на 2,5 года. Его оклад составляет 1,7 миллиона евро в год.

Кокорин провел в Серии А всего девять матчей и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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