Кокорин никому не нужен: «Фиорентина» не получала предложений по россиянину

В «Фиорентине» окончательно разочаровали в российском нападающем Александре Кокорине и хотят как можно скорее избавиться от футболиста.

Как информирует Fiorentinanews, флорентийцы активно занимаются поиском нового клуба для 30-летнего форварда. Несмотря на готовность «фиалок» продать Кокорина по сниженной цене, по нему пока не поступало предложений. Если «Фиорентина» так и не сможет продать россиянина, то разорвет с ним контракт. Договор нападающего рассчитан еще на 2,5 года. Его оклад составляет 1,7 миллиона евро в год.

Кокорин провел в Серии А всего девять матчей и не отметился голевыми действиями.