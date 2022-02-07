Стало известно, кто сорвал переход де Лихта в «Барселону»

Голландский защитник Маттайс де Лихт, ныне выступающий за туринский «Ювентус», мог оказаться в каталонской «Барселоне».

Как стало известно журналистам Sport.es, изначально де Лихт хотел продолжить карьеру на «Камп Ноу», однако его отговорил один из ветеранов команды. Защитник «сине-гранатовых» Херард Пике провел беседу с голландцем, в ходе которой сказал, что Маттайс будет получать мало игрового времени в «Барселоне». После этого разговора де Лихт сделал выбор в пользу «старой синьоры».

Защитник присоединился к туринскому клубу летом 2019 года, подписав контракт на пять лет.