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Чемпионат Италии. Серия А

Калинич стал игроком «Хайдука» официально

07 Февраля 2022 • 11:15 Комментировать

Хорватский нападающий Никола Калинич, покинувший накануне итальянскую «Верону», вернулся к себе на родину. 33-летний футболист трудоустроился в «Хайдуке», об этом рапортует пресс-служба клуба из Сплита.

В составе коллектива из Вероны Никола сыграл 33 поединка в различных турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Также за плечами Калинича выступления за «Рому», мадридский «Атлетико», «Милан» и ряд других европейских клубов.

За национальную сборную Хорватии нападающий провел 42 встречи и отметился 15 результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
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