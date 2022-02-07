Ханданович близок к новому контракту с «Интером»

Переговоры между словенским голкипером Самиром Хандановичем и миланским «Интером» близки к завершению. Стороны договорились о пролонгации сотрудничества до середины следующего года.

По данным в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, 37-летний вратарь дал согласие на понижение заработной платы, чтобы остаться в итальянском гранде.

Самир является капитаном «нерадзурри». Цвета миланского коллектива он защищает с 2012 года. В текущем розыгрыше итальянской Серии А Ханданович провел 23 поединка, в которых пропустил 19 мячей. В десяти играх словенец сохранил свои владения в неприкосновенности.