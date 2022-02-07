Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Мората высказался о своём будущем после трансфера Влаховича

07 Февраля 2022 • 10:32 Комментировать

Испанский центрфорвард «Ювентуса» Альваро Мората отреагировал на приход в команду нападающего Душана Влаховича. «Старая синьора» приобрела сербского голеадора у «Фиорентины» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила порядка 80 миллионов евро.

«Я – игрок «Ювентуса», что бы не писали в СМИ. В клубе сказали, что верят в меня. Это очень важно. Я чувствую поддержку наших болельщиков. Каждый работник хочет быть востребованным и важным. Думаю, я нужен этой команде», - передает слова форварда Football-Italia.

Напомним, что Альваро выступает за «старую синьору» на правах аренды. Полноценный контракт принадлежит мадридскому «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.02  22:45 Салернитана ... Специя 3.10 3.45 2.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Февраля
11:15 · Италия. Серия А
Калинич стал игроком «Хайдука» официально
11:09 · Италия. Серия А
Ханданович близок к новому контракту с «Интером»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Госенс - о предложении «Ньюкасла»: «Я мог бы обеспечить несколько поколений семьи на эти деньги»
10:32 · Италия. Серия А
Мората высказался о своём будущем после трансфера Влаховича
09:21 · Италия. Серия А
Джовинко возвращается в Серию А
09:09 · Италия. Серия А
«Интер» приготовил новый контракт для Перишича
09:03 · Италия. Серия А
«Рома» предложит Дзаньоло новый контракт
08:07 · Италия. Серия А
Аллегри оценил дебют Влаховича за «Ювентус»
08:04 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги уволен из «Брешии» 1
07:06 · Италия. Серия А
Калинич покинул «Верону»
05:58 · Италия. Серия А
Влахович доволен первым матчем в составе «Ювентуса»
02:55 · Италия. Серия А
Тудор: «Класс Влаховича не позволил нам заработать очки»
01:29 · Италия. Серия А
Аллегри не готов говорить о «скудетто», несмотря на уверенную победу над «Вероной» 1
00:40 · Италия. Серия А
Дебютный гол Влаховича помог «Ювентусу» одолеть «Верону» 5
06 Февраля
23:16 · Италия. Серия А
Влаховичу понадобилось 13 минут, чтобы забить дебютный гол за «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем