Мората высказался о своём будущем после трансфера Влаховича

Испанский центрфорвард «Ювентуса» Альваро Мората отреагировал на приход в команду нападающего Душана Влаховича. «Старая синьора» приобрела сербского голеадора у «Фиорентины» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила порядка 80 миллионов евро.

«Я – игрок «Ювентуса», что бы не писали в СМИ. В клубе сказали, что верят в меня. Это очень важно. Я чувствую поддержку наших болельщиков. Каждый работник хочет быть востребованным и важным. Думаю, я нужен этой команде», - передает слова форварда Football-Italia.

Напомним, что Альваро выступает за «старую синьору» на правах аренды. Полноценный контракт принадлежит мадридскому «Атлетико».