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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» приготовил новый контракт для Перишича

07 Февраля 2022 • 09:09 Комментировать

Опытный хорватский вингер Иван Перишич может задержаться в миланском «Интере». Об этом сообщают в итальянских СМИ.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, боссы «нерадзурри» приготовили новый трудовой договор для 33-летнего атакующего полузащитника. В миланском клубе рассчитывают, что Перишич согласится продлить соглашение с сокращением заработной платы.

Срок действующего трудового договора Ивана с итальянским грандом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Серии А хорват провел 21 поединок, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич
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