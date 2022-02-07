«Рома» предложит Дзаньоло новый контракт

Руководство столичной «Ромы» готово к переговорам с полузащитником Николо Дзаньоло о новом трудовом соглашении.

Согласно сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, римский клуб готов пролонгировать сотрудничество с итальянским игроком до середины 2027 года. В скором времени представители «волков» проведут встречу с агентом Дзаньоло.

Николо выступает за римскую команду с лета 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе полузащитника в другой итальянский клуб – туринский «Ювентус».