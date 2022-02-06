В «Наполи» намерены продлить контракты с Мертенсом и Кулибали

«Наполи» не собирается по окончании сезона бесплатно отпускать своего лидера Дриса Мертенса, а также соглашаться на уход защитника Калиду Кулибали, действующий контракт с клубом которого рассчитан до середины 2023 года.

С этими футболистами руководство неаполитанцев намерено заключить новые трудовые договора, сделав это приоритетными целями на ближайшие пару месяцев. Подобную инициативу выразил спортивный директор Кристиано Джинтоли в разговоре с журналистами Calciomercato.

Стоит уточнить, что в услугах Мертенса на данный момент по-настоящему заинтересованы в МЛС, а вот за Кулибали до сих пор охотятся некоторые топ-команды Европы, например, «Манчестер Юнайтед».