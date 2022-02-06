Усман Дембеле не ушёл из «Барселоны» зимой, но наверняка уйдёт летом – в расклад, при котором француз продлит контракт с каталонцами поверить сложно. Одним из претендентов на Дембеле является «Ювентус». Испанский Sport пишет на своих страницах о том, что туринцы уже сделали игроку предложение с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.

Футболист не торопится отвечать, желая оценить все имеющиеся у него варианты, в том числе дождаться предложения от «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что правила ФИФА позволяют Усману Дембеле подписать предварительный контракт с клубом из-за рубежа уже сейчас.