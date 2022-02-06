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Чемпионат Италии. Серия А

​«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным при одном условии слухи

06 Февраля 2022 • 14:24 Комментировать (1)

Александр Кокорин вошёл в историю Серии А со знаком «минус». Россиянина наверняка то и дело будут включать в подборки самых неудачных трансферов в истории лиги. За год в «Фиорентине» нападающий провёл всего 10 матчей и не отметился ни одним результативным действием в виде гола или голевого паса.

Как сообщает La Nazione, «Фиорентина» расторгнет контракт с Александром Кокориным при одном условии. Условие это заключается в желании клуба продать игрока за небольшую сумму в клуб из России. Трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля, и если осуществить сделку к тому моменту не удастся, «фиалки» разорвут контракт с 30-летним игроком.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
06 Февраля 2022 в 14:59
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