Александр Кокорин вошёл в историю Серии А со знаком «минус». Россиянина наверняка то и дело будут включать в подборки самых неудачных трансферов в истории лиги. За год в «Фиорентине» нападающий провёл всего 10 матчей и не отметился ни одним результативным действием в виде гола или голевого паса.

Как сообщает La Nazione, «Фиорентина» расторгнет контракт с Александром Кокориным при одном условии. Условие это заключается в желании клуба продать игрока за небольшую сумму в клуб из России. Трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля, и если осуществить сделку к тому моменту не удастся, «фиалки» разорвут контракт с 30-летним игроком.