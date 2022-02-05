Тренер «Дженоа»: «Гол «Ромы» отменили по делу»

Главный тренер «Дженоа» Александер Блессин поделился впечатлениями от нулевой ничьей его команды против «Ромы». Наставник генуэзцев ответил своему коллеге Жозе Моуринью, который ранее сказал о том, что гол его подопечных был отменён не по делу.

«Мы пострадали из-за красной карточки, но было важно сохранить ворота сухими во второй раз подряд. Это всего лишь одно очко. Мы должны стать лучше в следующих играх. Что касается отменённого гола «Ромы», то на повторе я видел, как Абрахам наступил на ногу. Это был чистый фол. Судья отменил его по делу», – заявил Блессин на пресс-конференции.

Отметим, что Блессин заменил на посту главного тренера «Дженоа» украинца Андрея Шевченко, который был уволен спустя 69 дней у руля клуба.