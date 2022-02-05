Клуб Ла Лиги нацелился на форварда «Фиорентины»

Бывший форвард мадридского «Реала» Хосе Кальехон, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Фиорентину», может вернуться в испанский чемпионат.

Если верить информации Todofichajes, заинтересованность в услугах 34-летнего футболиста проявляет «Хетафе». «Синие» предложили Кальехону заключить контракт на два года. Испанский клуб готов официально оформить сделку грядущим летом.

Если Хосе даст согласие, то присоединится к «Хетафе» на правах свободного агента. Его контракт с «фиалками» истекает в конце июня.

В текущем сезоне Кальехон забил один гол и сделал два ассиста в 21 матче Серии А.