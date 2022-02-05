Михайлович написал книгу и получил премию

Наставник «Болоньи» Синиша Михайлович в прошлом году написал свою автобиографию - «Матч жизни». В ней родившийся в неспокойной пограничной зоне Хорватии сербский экс-футболист рассказал о всей своей жизни - сперва в родной Югославии, затем уже в Италии, где он отыграл четырнадцать лет.

Премию за литературные успехи от редакции самого популярного спортивного издания Италии La Gazzetta Dello Sport Михайлович должен был получить еще в ноябре прошлого года, однако тогда церемонию пришлось отложить из-за срочных клубных дел. Но сейчас награда все-таки, что называется, «нашла героя». Вручили Михайловичу приз на базе имени Николо Галли в Кастельдеболе, рядом с Болоньей.