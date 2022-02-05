Аллегри хочет сохранить Морату в «Ювентусе»

Испанский нападающий Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», может задержаться в итальянском коллективе.

Как стало известно Mundo Deportivo, рулевой «бьянконери» Массимилиано Аллегри заинтересован в сотрудничестве с игроком и не горит желанием отпускать его обратно в мадридский «Атлетико». Тренер уже сообщил о своем решении Морате и боссам клуба.

Стоит напомнить, что «Юве» имеет возможность выкупить Альваро за 35 миллионов евро, однако не хочет активировать этот пункт. Туринцы готовы заплатить за испанца лишь 20 миллионов. «Старая синьора» надеется, что «матрасники» пойдут на уступки.

Ранее в СМИ сообщалось о желании Мораты перейти в «Барселону». Он готов переехать на «Камп Ноу» летом.