Сарри надеется, что «Лацио» выступит лучше во второй части сезона

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри выразил надежду, что несмотря на неудачное январское трансферное окно, его команде удастся улучшить свои выступления во второй половине сезона.

«Трансферное окно уже закрыто. Теперь бесполезно об этом говорить. Любое обсуждение может обернуться против команды, поэтому мне нечего сказать. Мы должны стать лучше с теми игроками, которые уже есть в нашем распоряжении», – сказал Сарри на своей пресс-конференции.

Напомним, что «Лацио» не смог никого подписать в трансферное окно. Более того, клуб продал полузащитника Ведата Мурики. Ранее сообщалось, что болельщики «Лацио» хотят устроить акцию протеста против руководства.