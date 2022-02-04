Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Сарри надеется, что «Лацио» выступит лучше во второй части сезона

04 Февраля 2022 • 19:35 Комментировать
Лацио
...
Болонья
12.02 17:00

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри выразил надежду, что несмотря на неудачное январское трансферное окно, его команде удастся улучшить свои выступления во второй половине сезона.

«Трансферное окно уже закрыто. Теперь бесполезно об этом говорить. Любое обсуждение может обернуться против команды, поэтому мне нечего сказать. Мы должны стать лучше с теми игроками, которые уже есть в нашем распоряжении», – сказал Сарри на своей пресс-конференции.

Напомним, что «Лацио» не смог никого подписать в трансферное окно. Более того, клуб продал полузащитника Ведата Мурики. Ранее сообщалось, что болельщики «Лацио» хотят устроить акцию протеста против руководства.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.02  17:00 Рома ... Дженоа 1.33 5.30 9.00
05.02  20:00 Интер Милан ... Милан 1.83 3.85 4.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
19:35 · Италия. Серия А
Сарри надеется, что «Лацио» выступит лучше во второй части сезона
18:41 · Италия. Серия А
Тренер «Фиорентины»: «Не чувствую, что Влахович меня предал»
18:35 · Италия. Серия А
​Бонуччи вернулся в строй – он ещё не играл в 2022 году
16:56 · Италия. Серия А
Агент Дибалы может отменить встречу с руководством «Ювентуса» в этом месяце
16:29 · Англия. Премьер-лига
​Наингголан – о Конте: «Я предпочитаю людей, которые говорят мне в лицо»
15:50 · Италия. Серия А
Индзаги не считает, что миланское дерби определит чемпиона
14:56 · Италия. Серия А
Нани счастлив бороться за выживание с «Венецией»
14:47 · Италия. Серия А
Директор «Кальяри»: «Нандес не захотел идти в «Ювентус»
11:28 · Италия. Серия А
Брозович договорился с «Барселоной» 1
11:09 · Италия. Серия А
Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину» 1
10:30 · Италия. Серия А
«Интер» бесплатно подпишет защитника «Лацио»
09:05 · Италия. Серия А
«Наполи» рискует потерять Лосано на долгий срок
08:55 · Италия. Серия А
Жиру назвал свою цель в этом сезоне
06:52 · Италия. Серия А
Жиру объяснил различия в стиле Венгера и Пиоли
00:41 · Италия. Серия А
Пульгар продолжит карьеру в «Галатасарае»
Все новости
Рекомендуем