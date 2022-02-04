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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович договорился с «Барселоной»

04 Февраля 2022 • 11:28 Комментировать

Хорватский хавбек Марсело Брозович готов к уходу из миланского «Интера». У футболиста есть вариант трудоустройства в испанском чемпионате, где интерес к нему проявляет каталонская «Барселона».

По данным журналистов Todofichajes, 29-летний игрок провел переговоры с «сине-гранатовыми» и договорился о подписании контракта. Стоит отметить, что хорват достанется каталонцам совершенно бесплатно, поскольку его соглашение с «нерадзурри» истекает в конце этого сезона.

Марсело играет за «Интер» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник оформил один ассист и получил четыре предупреждения в 22 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Марсело Брозович
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