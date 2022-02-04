Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Российский нападающий Александр Кокорин провально выступает в чемпионате Италии за «Фиорентину». Отмечается, что экс-наставник сборной России Фабио Капелло лично рекомендовал «фиалкам» подписать форварда.

У итальянского специалиста поинтересовались, не хочет ли он принести извинения флорентийцам за неправильную рекомендацию.

«Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?», - сказал Капелло в беседе с журналистом Sport24.

Кокорин был куплен «Фиорентиной» у «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Клуб подписал с ним контракт до середины 2024 года.