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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

04 Февраля 2022 • 11:09 Комментировать (1)

Российский нападающий Александр Кокорин провально выступает в чемпионате Италии за «Фиорентину». Отмечается, что экс-наставник сборной России Фабио Капелло лично рекомендовал «фиалкам» подписать форварда.

У итальянского специалиста поинтересовались, не хочет ли он принести извинения флорентийцам за неправильную рекомендацию.

«Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?», - сказал Капелло в беседе с журналистом Sport24.

Кокорин был куплен «Фиорентиной» у «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Клуб подписал с ним контракт до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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venge
04 Февраля 2022 в 11:16
"Капелло, извинись ..."
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