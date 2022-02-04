«Интер» бесплатно подпишет защитника «Лацио»

Миланский «Интер» проявляет заинтересованность в трансфере центрального защитника Луиса Фелипе, правами на которого владеет римский «Лацио».

По сообщениям Football-Italia, 24-летний бразилец не договорился с «орлами» о новом трудовом соглашении и покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента. Источник отмечает, что «нерадзурри» предварительно договорились с Фелипе о подписании пятилетнего контракта. В «Интере» он будет зарабатывать 2,7 миллиона евро в год.

Луис защищает цвета «Лацио» с 2016 года. В нынешнем сезоне бразилец поучаствовал в 20 поединках Серии А, в которых получил восемь предупреждений и один раз был удален.