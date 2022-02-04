«Наполи» рискует потерять Лосано на долгий срок

Пресс-служба «Наполи» отрапортовала о сроках восстановления нападающего команды Ирвинга Лосано, получившего повреждение плеча во время выступления за национальную сборную Мексики в квалификации чемпионата мира-2022.

Вскоре игрок пройдет детальное медицинское обследование, по результатам которого будет спланирован план действий. Лосано рискует пропустить от одного до двух месяцев. Это зависит от того, понадобится ли ему хирургическое вмешательство.

Таким образом, мексиканец не поможет своей команде в матче с «Интером» в Серии А, а также в противостоянии с «Барселоной» в Лиге Европы.