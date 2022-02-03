«18 лет позора»: Болельщики «Лацио» выступили против президента клуба

Болельщики «Лацио» крайне недовольны действиями руководства клуба. Фанатское движение римлян считает, что спад команды напрямую связан с непонятными решениями боссов и совета директоров, но больше всего они огорчены президентом Клаудио Лотито.

В четверг ультрас «Лацио» выступили с протестом в адрес чиновника. Они прибыли к клубной базе и вывесили баннеры с надписями «18 лет позора», «Еще один год во имя бездарности» и «Лотито, ты недостоин».

Стоит уточнить, что последней каплей терпения стало пассивное поведение руководства на трансферном рынке зимой. К слову, отсутствием новых подписаний остался разозлен и главный тренер команды Маурицио Сарри, который теперь хочет покинуть свою должность.