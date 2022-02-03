Вторая половинка Хуана Муссо устроила вратарю «Аталанты» сюрприз по его возвращению из расположения сборной Аргентины. Девушка украсила комнату шариками и совместными фотографиями. Муссо решил поделиться этой красотой с подписчиками в «Инстаграме». Фотографию он делал без одежды, но это не было проблемой, ведь игрок показывал не себя, а сюрприз девушки. При этом Муссо не учёл, что напротив находится зеркало.

Хуан Муссо довольно быстро осознал свою ошибку и после этого опубликовал уже правильную фотографию.

В сезоне 2021/2022 Хуан Муссо пропустил 37 голов в 27 матчах за клуб из Бергамо.