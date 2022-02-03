​Лосано получил вывих плеча в матче сборной Мексики

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано получил травму в игре сборной Мексики против Панамы. На официальном сайте неаполитанского клуба отмечается, что футболист вывихнул плечо. Вывих был вправлен, и теперь состояние 26-летнего мексиканца оценят после возвращения в расположение клуба.

В сезоне 2021/2022 Ирвинг Лосано провёл за «Наполи» во всех соревнованиях 28 матчей. На счету мексиканца 5 забитых голов и 3 результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Наполи» располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч команда проведёт 6 февраля против «Венеции».