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Чемпионат Италии. Серия А

​Лосано получил вывих плеча в матче сборной Мексики

03 Февраля 2022 • 18:43 Комментировать

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано получил травму в игре сборной Мексики против Панамы. На официальном сайте неаполитанского клуба отмечается, что футболист вывихнул плечо. Вывих был вправлен, и теперь состояние 26-летнего мексиканца оценят после возвращения в расположение клуба.

В сезоне 2021/2022 Ирвинг Лосано провёл за «Наполи» во всех соревнованиях 28 матчей. На счету мексиканца 5 забитых голов и 3 результативных паса на партнёров.  

На текущий момент «Наполи» располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч команда проведёт 6 февраля против «Венеции».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Наполи Ирвинг Лосано
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