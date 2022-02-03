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Чемпионат Италии. Серия А

Выкуп контракта Флоренци: «Милан» в раздумьях

03 Февраля 2022 • 18:02 Комментировать

Летом 2021 года латераль «Ромы» Алессандро Флоренци перешёл в «Милан» и до сих пор не сформировал однозначного мнения у боссов клуба о себе.

Арендное соглашение истекает в летнее межсезонье, и среди менеджеров «россонери» зреет вопрос о том, что отправить в Рим: 4,5 миллиона евро за выкуп контракта или же самого Флоренци. 

Игрок сборной Италии заявлял, что скучает по «Роме», но в то же время покинул лагерь «волков» из-за нежелания конкурировать с Риком Карсдорпом, видя своё место в старте железным и безоговорочным. 

Так или иначе, у игрока предстоит ещё полгода игры за «Милан» и по информации Tuttosport, верхушке клуба предстоит разобраться с дилеммой, которая касается будущего Флоренци в чёрно-красной футболке. 

В текущем сезоне Флоренци провел 21 матч и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Серия А Алессандро Флоренци
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