Бастони рассказал, что мешало Чалханоглу в прошлом дерби

Игрок «Интера» Алессандро Бастони рассказал, что мешало сосредоточиться товарищу Хакану Чалханоглу в прошлом дерби против «Милана».

Защитник для DAZN поделился, что во время исполнения пенальти, большой уровень давления на турка создавал оглушительный свист болельщиков «россонери». Игрок тогда удачно пробил с 11-метровой отметки, открыв счёт в матче.

Напомним, что Хакан Чалханоглу летом сменил чёрно-красную сторону Милана на чёрно-синюю, что вызвало ненависть и негодование фанатов клуба из одноимённого города.

В скором времени состоится новая встреча турецкого полузащитника с бывшей командой. 5 февраля состоится миланское дерби, в котором номинальным хозяином на этот раз будет «Интер».