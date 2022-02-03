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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони рассказал, что мешало Чалханоглу в прошлом дерби

03 Февраля 2022 • 17:35 Комментировать

Игрок «Интера» Алессандро Бастони рассказал, что мешало сосредоточиться товарищу Хакану Чалханоглу в прошлом дерби против «Милана».

Защитник для DAZN поделился, что во время исполнения пенальти, большой уровень давления на турка создавал оглушительный свист болельщиков «россонери». Игрок тогда удачно пробил с 11-метровой отметки, открыв счёт в матче.

Напомним, что Хакан Чалханоглу летом сменил чёрно-красную сторону Милана на чёрно-синюю, что вызвало ненависть и негодование фанатов клуба из одноимённого города. 

В скором времени состоится новая встреча турецкого полузащитника с бывшей командой. 5 февраля состоится миланское дерби, в котором номинальным хозяином на этот раз будет «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Серия А Хакан Чалханоглу Алессандро Бастони
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