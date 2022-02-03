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Чемпионат Италии. Серия А

Мората готов перейти в «Барселону» летом

03 Февраля 2022 • 13:14 Комментировать

Каталонская «Барселона» предпринимала попытку подписать форварда туринского «Ювентуса» Альваро Морату в январское трансферное окно, однако сделка так и не состоялась. «Старая синьора» отказалась досрочно прерывать аренду испанца, правами на которого владеет мадридский «Атлетико».

Как сообщает Diario Sport, нападающий по-прежнему надеется переехать на «Камп Ноу», но уже по завершении сезона. Альваро предложил «сине-гранатовым» свои услуги, он хочет выступать под руководством Хави Эрнандеса.

Из-за срыва трансфера Мораты каталонский клуб подписал габонского центрфорварда Пьера-Эмерика Обамеянга. В связи с этим пока неизвестно, будет ли заинтересована «Барса» в переходе еще одного нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альваро Мората
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