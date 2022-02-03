Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предложит «Роме» обмен футболистами

03 Февраля 2022 • 12:23 Комментировать

Туринский «Ювентус» и столичная «Рома» могут осуществить обмен футболистами в летнее трансферное окно.

Согласно информации журналистов издания Football-Italia, «старая синьора» нацелена на подписание атакующего полузащитника Николы Дзаньоло. Туринский гранд готов предложить за него своего футболиста – 23-летнего американского хавбека Уэстона Маккенни. Таким образом «Ювентус» собирается снизить стоимость Дзаньоло, которого оценивают в 33 миллиона евро.

Что касается Маккенни, то его трансферная цена составляет 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Уэстон Маккенни Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на одного из лидеров «Наполи»
12:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложит «Роме» обмен футболистами
12:16 · Италия. Серия А
«Шаг вперёд»: Закария прокомментировал трансфер в «Ювентус»
09:49 · Италия. Серия А
Смоллинг: «Серию А недооценивают, она сейчас на подъёме»
08:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлит контракт с 20-летним полузащитником
08:27 · Италия. Серия А
«Барселона» нацелилась на полузащитника «Милана»
07:45 · Италия. Серия Б
Агент Пандева рассказал, почему македонец покинул «Дженоа» ради выступлений в Серии Б
07:36 · Италия. Серия А
Брозович интересен «Барселоне»
07:19 · Италия. Серия А
«Эмполи» вписал новую страницу в историю итальянского футбола
05:31 · Италия. Серия А
«Милан», «Ювентус» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах Дзаньоло 1
05:09 · Италия. Серия А
Сарри готов покинуть «Лацио» из-за недовольства трансферной политикой клуба
02 Февраля
23:36 · Италия. Серия А
Кокорина не исключили из заявки «Фиорентины» на вторую часть сезона Серии А
23:28 · Италия. Серия А
«Милан» уже определился с трансферными целями на лето слухи
22:56 · Италия. Серия А
Каннаваро: «Я был невероятен, поэтому мне дали «Золотой мяч» 10
22:36 · Италия. Серия А
Дибала может оказаться летом в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем