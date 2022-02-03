«Ювентус» предложит «Роме» обмен футболистами

Туринский «Ювентус» и столичная «Рома» могут осуществить обмен футболистами в летнее трансферное окно.

Согласно информации журналистов издания Football-Italia, «старая синьора» нацелена на подписание атакующего полузащитника Николы Дзаньоло. Туринский гранд готов предложить за него своего футболиста – 23-летнего американского хавбека Уэстона Маккенни. Таким образом «Ювентус» собирается снизить стоимость Дзаньоло, которого оценивают в 33 миллиона евро.

Что касается Маккенни, то его трансферная цена составляет 25 миллионов евро.