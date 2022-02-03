«Шаг вперёд»: Закария прокомментировал трансфер в «Ювентус»

Полузащитник Денис Закария, перешедший в зимнее трансферное окно в туринский «Ювентус», высказался о своем переезде в итальянский чемпионат. «Старая синьора» приобрела игрока у гладбахской «Боруссии».

«Я давно мечтал поиграть за команду такого высокого уровня. Моя мечта сбылась. Это верный шаг в моей карьере. Я хочу больше забивать и развиваться, уверен, в Турине мне помогут в этом.

«Юве» - отличный клуб с большими амбициями. Если сравнивать с Бундеслигой, это серьезный шаг вперед», - приводит слова Закарии пресс-служба «старой синьоры».

Денис подписал с «Ювентусом» контракт на 4,5 года.