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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продлит контракт с 20-летним полузащитником

03 Февраля 2022 • 08:56 Комментировать

Хавбек Николо Фаджоли близок к пролонгации сотрудничества с туринским «Ювентусом». В настоящий момент 20-летний полузащитник выступает за команду «Кремонезе» на правах аренды.

Как сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, руководство «старой синьоры» готово предложить игроку новое долгосрочное соглашение. Его нынешний контракт с итальянским грандом истекает в следующем году.

В текущем розыгрыше Серии Б Фаджоли провел за «Кремонезе» 17 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли
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