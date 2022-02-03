«Ювентус» продлит контракт с 20-летним полузащитником

Хавбек Николо Фаджоли близок к пролонгации сотрудничества с туринским «Ювентусом». В настоящий момент 20-летний полузащитник выступает за команду «Кремонезе» на правах аренды.

Как сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, руководство «старой синьоры» готово предложить игроку новое долгосрочное соглашение. Его нынешний контракт с итальянским грандом истекает в следующем году.

В текущем розыгрыше Серии Б Фаджоли провел за «Кремонезе» 17 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.