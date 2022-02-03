«Барселона» нацелилась на полузащитника «Милана»

Ивуарийский хавбек Франк Кесси, который близок к уходу из «Милана» в статусе свободного агента, может перебраться в испанский чемпионат.

Согласно информации в твиттер-аккаунте инсайдера Руди Галетти, в бесплатном трансфере полузащитника заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» договорились о встрече с агентом футболиста, чтобы обсудить возможный трансфер по окончании сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что Франк не собирается подписывать новое трудовое соглашение с «россонери». Кроме «Барселоны», интерес к ивуарийцу проявляют «Интер» и «Ювентус».