«Эмполи» вписал новую страницу в историю итальянского футбола

Защитник Либерато Какаче, новобранец «Эмполи» - абсолютная премьера для итальянского футбола, так как доселе футболиста из Новой Зеландии в Серии А еще не было. Какаче будет выступать за клуб на правах аренды, ранее 21-летний футболист выступал в составе «Веллингтона» и бельгийского «Сент-Трюйдена».

Какаче родился в 2000 году в семье эмигранта из Неаполя по имени Антонио, который покинул родную страну восемью годами ранее и женился в Новой Зеландии. Болеют отец и сын за «Наполи» (почему, объяснять не стоит), но пока что Либерато поиграет за «Эмполи».

Какаче уже провел пять матчей за сборную своей страны, в которой дебютировал в 2018 году.