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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» вписал новую страницу в историю итальянского футбола

03 Февраля 2022 • 07:19 Комментировать
Болонья
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Эмполи
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06.02 17:00

Защитник Либерато Какаче, новобранец «Эмполи» - абсолютная премьера для итальянского футбола, так как доселе футболиста из Новой Зеландии в Серии А еще не было. Какаче будет выступать за клуб на правах аренды, ранее 21-летний футболист выступал в составе «Веллингтона» и бельгийского «Сент-Трюйдена».

Какаче родился в 2000 году в семье эмигранта из Неаполя по имени Антонио, который покинул родную страну восемью годами ранее и женился в Новой Зеландии. Болеют отец и сын за «Наполи» (почему, объяснять не стоит), но пока что Либерато поиграет за «Эмполи».

Какаче уже провел пять матчей за сборную своей страны, в которой дебютировал в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Либерато Какаче
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БОЛОНЬЯ ЭМПОЛИ
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