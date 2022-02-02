Каннаваро: «Я был невероятен, поэтому мне дали «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил свой самый лучший сезон в карьере, по итогам которого он удостоился престижной индивидуальной награды, «Золотого мяча». Речь идет о 2006 году, когда он вместе с национальной командой стали триумфаторами чемпионата мира.

Впрочем, итальянец считает, что золотые медали мундиаля в качестве капитана сборной – не единственная причина, почему его признали лучшим футболистом. «Приз мог достаться и другим, Пирло, Тотти, кому-то еще. Но нет, дело было именно в моей игре. Сейчас, оглядываясь на то время, я могу подтвердить, что был невероятен. Моя цель на данный момент? Стать хорошим тренером, мне нравится эта деятельность», - подытожил Каннаваро свою речь в разговоре с The Telegraph.