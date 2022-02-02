Дибала может оказаться летом в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала не видит себя в «Ювентусе» после семи лет выступлений за клуб, он не стал продлевать контракт, который истекает летом, и вряд ли сделает это в оставшееся до его истечения время. Более того, множатся слухи о будущем Дибалы, им интересуются клубы английской Премьер-лиги, есть варианты и в Италии (к примеру, «Интер»), но также Дибала может оказаться в Испании.

Как сообщает в своем «Твиттере» итальянский инсайдер Руди Галетти, ситуацией с Дибалой активно заинтересовалась каталонская «Барселона». Дибалу очень хочет видеть в составе «Барсы» спортивный директор «блауграны» - Матеу Алемани. Ранее футболист в Испании еще не играл, до выступлений в «Ювентусе» он защищал цвета «Палермо».