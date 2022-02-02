​Игрока «Лацио» ограбили средь бела дня в Риме, угрожая пистолетом

В последнее время истории с ограблениями футболистов в Италии часто освещаются в СМИ. Очередной жертвой преступников стал полузащитник «Лацио» Тома Башич. Как сообщает Football Italia, 25-летний футболист вышел из авто около ресторана, как вдруг к нему подошёл человек в маске и мотоциклетном шлеме. Угрожая пистолетом, грабитель забрал у Башича дорогие часы Rolex Daytona, после чего скрылся на мотоцикле.

Инцидент произошёл средь бела дня – в 13:30 по местному времени в благополучном районе Рима.

Тома Башич в сезоне 2021/2022 провёл за «Лацио» 24 матча. На счету полузащитника один гол и три голевых паса.