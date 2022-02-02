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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала может перейти в «Барселону» летом слухи

02 Февраля 2022 • 19:20 Комментировать

Будущее Пауло Дибалы остаётся туманным. Действующий контракт связывает аргентинского нападающего и «Ювентус» до конца текущего сезона и, если верить слухам, игрок поругался с руководителями клуба. Дибала говорил, что обсуждения нового контракта со «старой синьорой» возобновятся в феврале. По данным журналиста Руди Галетти, которыми он поделился на своей страничке в «Твиттере», агент 28-летнего Дибалы встретится с представителями клуба в конце месяца.

Отмечается, что в случае провала переговоров подписать Пауло Дибалу попробует «Барселона». Каталонцам будет интересен аргентинец, если он станет свободным агентом в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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