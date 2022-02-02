Ремзи рассказал о переходе в «Рейнджерс»

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи перешёл в «Рейнджерс» из «Ювентуса» в последние часы трансферного окна. Трансфер состоялся на правах аренды с правом выкупа.

Игрок поделился эмоциями от перехода, который удалось провернуть за считанные часы до окончания дедлайна: «Местами переход был нервный. На переговоры влияли мелочи, но в конце концов я был просто счастлив, что нам удалось это сделать. У меня были разговоры со спортивным директором «Рейнджерс», поэтому я был очень взволнован и хотел попасть сюда». Беседа с футболистом состоялась в рамках интервью для Sky Sports.

Аарон Ремзи уже провёл тренировку в Шотландии и будет доступен для тренера в ближайшем дерби против «Селтика» 2 февраля.