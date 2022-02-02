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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» контактировал с «Сассуоло» по Фраттези

02 Февраля 2022 • 17:29 Комментировать

Миланский «Интер» имел контакты с «Сассуоло» по приобретению 22-летнего полузащитника Давиде Фраттези.

Молодой итальянец является главной трансферной целью миланцев на лето 2022 года. В «Интере» видят во Фраттези идеальную альтернативу Николо Барелле и Хакану Чалханоглу.

СМИ сообщают о старте переговоров.

Tuttosport добавляет, что в «Сассуоло» готовы расстаться с игроком за 20-25 миллионов евро. 

Давиде Фраттези является воспитанником «Ромы». В текущем сезоне игрок вышел на поле 23 раза, в которых 4 раза забил и дважды отличался результативными передачами. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Сассуоло Трансферы футбола - лето 2022 Давиде Фраттези
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