«Интер» контактировал с «Сассуоло» по Фраттези

Миланский «Интер» имел контакты с «Сассуоло» по приобретению 22-летнего полузащитника Давиде Фраттези.

Молодой итальянец является главной трансферной целью миланцев на лето 2022 года. В «Интере» видят во Фраттези идеальную альтернативу Николо Барелле и Хакану Чалханоглу.

СМИ сообщают о старте переговоров.

Tuttosport добавляет, что в «Сассуоло» готовы расстаться с игроком за 20-25 миллионов евро.

Давиде Фраттези является воспитанником «Ромы». В текущем сезоне игрок вышел на поле 23 раза, в которых 4 раза забил и дважды отличался результативными передачами.