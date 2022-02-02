«Интер» контактировал с «Сассуоло» по Фраттези

Миланский «Интер» имел контакты с «Сассуоло» по приобретению 22-летнего полузащитника Давиде Фраттези.
Молодой итальянец является главной трансферной целью миланцев на лето 2022 года. В «Интере» видят во Фраттези идеальную альтернативу Николо Барелле и Хакану Чалханоглу.
СМИ сообщают о старте переговоров.
Tuttosport добавляет, что в «Сассуоло» готовы расстаться с игроком за 20-25 миллионов евро.
Давиде Фраттези является воспитанником «Ромы». В текущем сезоне игрок вышел на поле 23 раза, в которых 4 раза забил и дважды отличался результативными передачами.
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