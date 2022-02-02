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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта – лучший тренер Серии А в январе

02 Февраля 2022 • 17:11 Комментировать

Пресс-служба Серии А объявила о том, что наставник «Специи» Тьяго Мотта признан лучшим наставником среди тренеров итальянской элиты в январе. 

В первом месяце 2022 года «Специя» провела 4 игры. Подопечные 39-летнего итальянца добыли три победы в четырёх матчах, среди которых сенсационный выездной триумф над «Миланом» со счётом 2:1.

Тьяго Мотта возглавил «Специю» летом 2021 года. Текущее соглашение рассчитано на 3 года. 

После 23 сыгранных матчей команда экс-игрока «ПСЖ» занимает 14-е место, имея в активе 25 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Тьяго Мотта Специя
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