Мотта – лучший тренер Серии А в январе

Пресс-служба Серии А объявила о том, что наставник «Специи» Тьяго Мотта признан лучшим наставником среди тренеров итальянской элиты в январе.

В первом месяце 2022 года «Специя» провела 4 игры. Подопечные 39-летнего итальянца добыли три победы в четырёх матчах, среди которых сенсационный выездной триумф над «Миланом» со счётом 2:1.

Тьяго Мотта возглавил «Специю» летом 2021 года. Текущее соглашение рассчитано на 3 года.

После 23 сыгранных матчей команда экс-игрока «ПСЖ» занимает 14-е место, имея в активе 25 очков.