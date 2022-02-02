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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер продлил контракт с «Торино»

02 Февраля 2022 • 14:51 Комментировать
Удинезе
...
Торино
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06.02 20:00

«Торино» официально объявил о том, что их центральный защитник Глейсон Бремер продлил контракт с клубом до окончания сезона 2023/24. Отметим, что ранее бразильца связывали с переходом во многие европейские топ-клубы.

Тем не менее, Football Italia сообщает, что защитник подписал контракт для того, чтобы позволить своему клубу выручить с его покупки максимум средств следующим летом. Одними из главных претендентов на Бремера являются лондонский «Челси» и миланский «Интер».

В этом сезоне Бремер провёл 21 матч в чемпионате Италии. В этих играх бразилец отличился двумя голами и одним ассистом. В марте футболисту исполнится 25 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Глейсон Бремер
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