Влахович отреагировал на слухи, что он будет жить в доме Роналду

Новичок туринского «Ювентуса» Душан Влахович, купленный в январе у «Фиорентины», высказался о поиске жилья в новом городе. В частности, нападающий ответил на вопрос о том, что может поселиться в доме, в котором проживал португалец Криштиану Роналду.

«Я подыскиваю жилье, но это не будет дом Роналду. Буду скромнее. Мне не сильно важен дом, я просто хочу выходить на поле и играть. Хочу прогрессировать и побеждать с «Ювентусом», - приводит слова Влаховича Tuttomercatoweb.

Душан присоединился к «старой синьоре» 28 января. С 22-летним нападающим был подписан контракт до конца июня 2026 года.