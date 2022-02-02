«Ювентус» нашёл двух игроков, которые могут заменить Дибалу

Туринский «Ювентус» до сих пор не смог договориться о продлении сотрудничества с аргентинским вингером Пауло Дибалой. Не исключено, что звездный игрок покинет «старую синьору» по окончании нынешнего сезона.

В связи с этим туринский гранд уже подыскивает замену аргентинцу. «Ювентус» рассматривает кандидатуры Николо Дзаньоло («Рома») и Джакомо Распадори, выступающего за «Сассуоло». Об этом сообщается на страницах La Gazzetta dello Sport.

В минувшее трансферное окно «старая синьора» усилила атакующую линию, оформив переход сербского бомбардира Душана Влаховича из «Фиорентины».