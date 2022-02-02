«Наполи» расстанется с двумя игроками в конце сезона

«Наполи» расстанется с двумя оборонительными футболистами по завершении нынешнего сезона. Этими игроками станут защитники Фаузи Гулам и Кевин Малькюи.

Согласно информации, которой располагает авторитетный инсайдер Николо Скира, неаполитанцы решили не предлагать Гуламу и Малькюи новые контракты. Таким образом, футболисты покинут команду как свободные агенты.

В сезоне-2021/2022 Фаузи принял участие в восьми поединках на клубном уровне, не отметившись голевыми действиями. Что касается Кевина, то на его счету один результативный пас в пяти поединках за «Наполи».