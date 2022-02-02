Кесси покинет «Милан» в конце сезона

Стало известно будущее ивуарийского полузащитника «Милана» Франка Кесси. 25-летний футболист останется в стане «россонери» до конца сезона, после чего покинет команду в статусе свободного агента.

Как сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, руководству «Милана» так и не удалось согласовать с африканцем новое трудовое соглашение. Кесси выступает за команду с 2019 года, перейдя из «Аталанты».

Ранее сообщалось об интересе к Франку со стороны сразу нескольких европейских топ-клубов. Бесплатно подписать полузащитника готовы каталонская «Барселона», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».