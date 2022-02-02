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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси покинет «Милан» в конце сезона

02 Февраля 2022 • 08:56 Комментировать

Стало известно будущее ивуарийского полузащитника «Милана» Франка Кесси. 25-летний футболист останется в стане «россонери» до конца сезона, после чего покинет команду в статусе свободного агента.

Как сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, руководству «Милана» так и не удалось согласовать с африканцем новое трудовое соглашение. Кесси выступает за команду с 2019 года, перейдя из «Аталанты».

Ранее сообщалось об интересе к Франку со стороны сразу нескольких европейских топ-клубов. Бесплатно подписать полузащитника готовы каталонская «Барселона», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

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Милан Франк Кесси
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